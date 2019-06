En su primer viaje, Uruguay, trabajaron entre otros los Valdés, Eduardo (ex embajador en el Vaticano) y su hijo el dirigente porteño Juan Manuel aunque en materia internacional Fernández consulta a dos de sus grandes amigos, Jorge Taiana y Jorge Argüello. Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto y hoy concejal en Baradero, empezó a pasar más días en Capital que en su ciudad desde hace un par de semanas aunque no está en el día a día. Todos tienen vínculo con el Papa; sin embargo, Fernández no gestionará una audiencia. Además de que Su Santidad anticipó que no recibirá políticos, no le hará el pedido para evitarle el "compromiso" de responderle. Por otra parte, sabe que para ser equilibrado y justo Francisco debería recibir a todos los precandidatos o a ninguno.