Creer o reventar, la vieja política no ha muerto en la Casa Rosada. No solo Mauricio Macri sino hasta el mismísimo Marcos Peña vienen escuchando a dirigentes que hace mucho tiempo no ingresaban por la explanada de la avenida Rivadavia para subir por la escalera de mullida alfombra que lleva al primer piso, donde tienen sus oficinas los principales funcionarios del Gobierno.