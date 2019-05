"Creo en Sergio, creo en él desde el momento que a los 17 años un mocosito se me plantó en la agrupación y me dijo que él iba a ser presidente. Y ¿cómo no voy a creer en vos? si sos el único dirigente político que puede exhibir su vida pública y privada como ningún otro, porque a su lado siempre está la misma mujer, los mismos hijos, los padres; si a vos Malena te conozco desde que te pusiste de novia y nunca más lo largaste. Sergio no puede ser señalado de haberle robado algo, quiero saber cuántos dirigentes pueden decir lo mismo", sentenció Camaño.