La respuesta es no. Llegó a juicio en libertad porque el juez del caso entendió no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Y durante el juicio es muy difícil que esa situación cambie. Así, para que una persona quede detenida la condena debe quedar firme. Y la decisión del tribunal después es revisada por otra Cámara Federal de Casación Penal, inclusive puede llegar a la Corte Suprema. El tribunal que la juzgará tiene antecedentes en casos trascendentes de no detener a los condenados en el veredicto. Lo hizo por la tragedia ferroviaria de Once y recientemente en el juicio por el entorpecimiento de la investigación judicial del atentado a la AMIA. Y otro punto central es que Cristina Kirchner tiene fueros como senadora nacional.