Alberto Fernández no solo será el candidato a presidente de la fórmula que tendrá a Cristina Kirchner como vicepresidenta. El ex jefe de Gabinete también será protagonista del juicio oral a la ex mandataria por la obra pública que comenzará el próximo martes. Fernández es uno de los 159 testigos citados y, dependiendo de cuando le toque declarar, podrá hacerlo como candidato o, dependiendo del resultado de las elecciones, como presidente o desde el llano.