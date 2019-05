La primera fila frente a los jueces estará destinada al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al empresario Lázaro Báez y al ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Son las tres personas que están detenidas -solo Kirchner para esta causa- y que por cuestiones de seguridad estarán juntos. Se sentarán con sus abogados y serán custodiados por agentes del Servicio Penitenciario Federal.