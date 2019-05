Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna no están dispuestos a armar una fórmula para luego competir en una PASO con el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta de la Nación, idea que quiere llevar adelante Sergio Massa y que expondrá en la reunión que los fundadores de Alternativa Federal mantengan esta semana en la ciudad de Buenos Aires. El único ausente será el ex ministro de Economía.