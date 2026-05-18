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Cómo pedir las becas para alumnos con necesidades especiales por discapacidad, TEA y altas capacidades: plazos, cuantías y requisitos económicos

Las nuevas bases amplían los umbrales de patrimonio y el ajuste permitirá que más familias opten a las ayudas

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Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)
Una profesora da clase en el colegio de la Alameda de Osuna, en Madrid. (Marta Fernández / Europa Press)

La convocatoria de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) correspondiente al curso 2026-2027 se abrirá mañana, 19 de mayo, y se mantendrá disponible hasta el 10 de septiembre.

Por segundo año consecutivo, las solicitudes deberán formalizarse íntegramente de forma telemática, una medida implementada desde el curso anterior, a través del formulario habilitado en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Para mitigar posibles desigualdades, se ha previsto que, de manera excepcional y en casos puntuales, las familias que enfrenten dificultades de acceso digital puedan presentar la solicitud en papel en los registros habilitados.

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Qué alumnado puede acceder a las ayudas

La convocatoria contempla la inclusión de estudiantes con discapacidad igual o superior al 25%, trastorno grave de conducta, trastorno grave de la comunicación o del lenguaje, trastorno del Espectro Autista (TEA) y altas capacidades. La cobertura se extiende a quienes estén matriculados en Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, enseñanzas artísticas profesionales, ciclos de grado básico, programas de formación para la transición a la vida adulta y otros programas de formación profesional reconocidos conforme a la legislación vigente.

En cuanto a los niveles educativos abarcados, podrán ser beneficiarios los alumnos a partir de dos años cumplidos al 31 de diciembre de 2025 —con excepciones debidamente acreditadas para menores si así lo certifican los equipos pertinentes—.

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Las familias también tienen que cumplir con los requisitos de renta y patrimonio para poder optar a ayudas Solo podrá realizar la solicitud aquel estudiante cuya unidad familiar no haya superado los siguientes umbrales de renta:

  • Un miembro: 12.534 euros
  • Dos miembros: 20.416 euros
  • Tres miembros: 26.811 euros
  • Cuatro miembros: 31.801 euros
  • Cinco miembros: 36.089 euros
  • Seis miembros: 40.229 euros
  • Siete miembros: 44.143 euros
  • Ocho miembros: 48.031 euros

Por cada miembro adicional a partir del octavo, la cantidad máxima permitida en el baremo familiar aumentará en 3.856 euros. Además, hay límites en cuanto a patrimonio y ganancias anuales por

Procedimiento de solicitud, documentación exigida y requisitos académicos

A partir del 19 de mayo de 2026 a las 8:00 horas, estará habilitada la plataforma en línea del Ministerio para cumplimentar los formularios. El plazo terminará el 10 de septiembre a las 15:00 horas. Una vez rellenada, la solicitud debe ser firmada electrónicamente por el solicitante o su representante legal. Solo aquellas solicitudes que hayan finalizado completamente el proceso y que cuenten con el justificante correspondiente podrán considerarse válidas.

Para las ayudas ligadas a reeducación pedagógica o del lenguaje, resulta imprescindible aportar un conjunto específico de documentos: certificado del inspector sobre la necesidad de recibir este tratamiento y la imposibilidad de acceder a él en el centro habitual; informe detallado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica que concrete la asistencia requerida, número de horas y duración; informe o memoria del centro o profesional que prestará el servicio, especificando características y coste —el máximo que se contempla serán diez meses de escolarización—; y una declaración responsable del reeducador confirmando que cumple los requisitos de cualificación exigidos por la normativa.

La documentación para acreditar la situación debe estar expedida por los órganos oficiales: certificados de discapacidad del 25% o superiores y los correspondientes informes de equipos especializados en orientación educativa y psicopedagógica. Para los casos de TEA, se requiere también certificado médico emitido por servicios sanitarios públicos y acreditación por los equipos de orientación educativa.

Las cuantías máximas que se pueden recibir

La relación de componentes y cuantías máximas ofertadas en esta convocatoria para el ejercicio 2026-2027 incluye:

  • Enseñanza: hasta 862 euros
  • Transporte interurbano: hasta 617 euros
  • Comedor escolar: hasta 574 euros
  • Residencia escolar: hasta 1.795 euros
  • Transporte de fin de semana para internos en centros de educación especial: hasta 442 euros
  • Transporte urbano: hasta 308 euros
  • Libros y material didáctico:
    • Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, formación para la transición a la vida adulta y programas formativos de FP: hasta 105 euros
    • Etapas de enseñanza postobligatoria: hasta 204 euros
  • Reeducación pedagógica o del lenguaje: hasta 913 euros para cada una de ellas
  • Cuantía máxima para programas relacionados con altas capacidades: hasta 913 euros
  • Subsidio de cuantía fija para gastos generales adicionales derivados de la escolarización: 400 euros

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