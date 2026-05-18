Receta de tarta de albaricoque, un postre facilísimo con fruta de temporada y una crujiente base de masa quebrada

Receta de tarta de albaricoque (Magnific)

Los albaricoques son auténticas delicias de temporada, frutas dulces y sabrosas que quedan de maravilla en postres caseros como esta tarta con base de masa quebrada. Con su aroma y llamativo color dorado, estos frutos anuncian la llegada del verano en forma de bocado dulce y sabroso. Al añadirlos, en forma de gajos, a esta tarta, conseguimos un bocado de riquísimos contrastes, que suma la jugosidad del fruto maduro con una masa crujiente y delicada.

La base de esta tarta es una masa quebrada o brisa que podemos preparar fácilmente en casa utilizando mantequilla, harina y huevo; o bien comprar en el supermercado para facilitar aún más el proceso. El resultado es una receta riquísima y fácil, perfecta para quienes buscan postres sencillos que triunfen como gran final para una comida familiar veraniega en casa.

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Receta de tarta de albaricoque

La tarta de albaricoque consiste en una base de masa quebrada o brisa, cubierta por una generosa cantidad de albaricoques frescos cortados y ligeramente azucarados. El horneado realza los jugos de la fruta y da como resultado una textura jugosa que queda de maravilla sobre una base crujiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 50 minutos



Ingredientes

250 g de harina de trigo

125 g de mantequilla fría

1 huevo M

60 g de azúcar (para la masa)

1 pizca de sal

800 g de albaricoques frescos

80 g de azúcar (para los albaricoques)

1 cucharada de maicena

Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Cómo hacer tarta de albaricoque, paso a paso

Corta la mantequilla fría en cubos pequeños y mézclala con la harina, el azúcar y la sal hasta obtener una textura arenosa. Añade el huevo y amasa brevemente hasta formar una bola de masa. No trabajes demasiado para evitar que la base quede dura. Envuelve la masa en film y deja reposar en la nevera 20 minutos. Lava los albaricoques, parte por la mitad y retira el hueso. Corta cada mitad en gajos finos. Mezcla los albaricoques con 80 g de azúcar y la maicena. Reserva. Estira la masa sobre papel de horno hasta que tenga un grosor de 0,5 cm y forma un círculo. Coloca los albaricoques en el centro, dejando un borde libre de unos 4 cm. Dobla el borde de la masa sobre la fruta, formando un reborde. Hornea en horno precalentado a 180 °C durante 45-50 minutos, hasta que la masa esté dorada y la fruta burbujee. Deja enfriar. Espolvorea con azúcar glas antes de servir para un toque final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 6 y 8 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 38 g

Azúcares: 17 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. La base puede ablandarse con el tiempo, por lo que es mejor consumirla en las primeras 24 horas.

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