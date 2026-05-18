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Receta de tarta de albaricoque, un postre facilísimo con fruta de temporada y una crujiente base de masa quebrada

Esta receta veraniega es el postre fácil perfecto para poner broche final a una comida familiar o un banquete entre amigos

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Receta de tarta de albaricoque (Magnific)
Receta de tarta de albaricoque (Magnific)

Los albaricoques son auténticas delicias de temporada, frutas dulces y sabrosas que quedan de maravilla en postres caseros como esta tarta con base de masa quebrada. Con su aroma y llamativo color dorado, estos frutos anuncian la llegada del verano en forma de bocado dulce y sabroso. Al añadirlos, en forma de gajos, a esta tarta, conseguimos un bocado de riquísimos contrastes, que suma la jugosidad del fruto maduro con una masa crujiente y delicada.

La base de esta tarta es una masa quebrada o brisa que podemos preparar fácilmente en casa utilizando mantequilla, harina y huevo; o bien comprar en el supermercado para facilitar aún más el proceso. El resultado es una receta riquísima y fácil, perfecta para quienes buscan postres sencillos que triunfen como gran final para una comida familiar veraniega en casa.

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Receta de tarta de albaricoque

La tarta de albaricoque consiste en una base de masa quebrada o brisa, cubierta por una generosa cantidad de albaricoques frescos cortados y ligeramente azucarados. El horneado realza los jugos de la fruta y da como resultado una textura jugosa que queda de maravilla sobre una base crujiente.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 250 g de harina de trigo
  • 125 g de mantequilla fría
  • 1 huevo M
  • 60 g de azúcar (para la masa)
  • 1 pizca de sal
  • 800 g de albaricoques frescos
  • 80 g de azúcar (para los albaricoques)
  • 1 cucharada de maicena
  • Azúcar glas para espolvorear (opcional)

Cómo hacer tarta de albaricoque, paso a paso

  1. Corta la mantequilla fría en cubos pequeños y mézclala con la harina, el azúcar y la sal hasta obtener una textura arenosa.
  2. Añade el huevo y amasa brevemente hasta formar una bola de masa. No trabajes demasiado para evitar que la base quede dura.
  3. Envuelve la masa en film y deja reposar en la nevera 20 minutos.
  4. Lava los albaricoques, parte por la mitad y retira el hueso. Corta cada mitad en gajos finos.
  5. Mezcla los albaricoques con 80 g de azúcar y la maicena. Reserva.
  6. Estira la masa sobre papel de horno hasta que tenga un grosor de 0,5 cm y forma un círculo.
  7. Coloca los albaricoques en el centro, dejando un borde libre de unos 4 cm.
  8. Dobla el borde de la masa sobre la fruta, formando un reborde.
  9. Hornea en horno precalentado a 180 °C durante 45-50 minutos, hasta que la masa esté dorada y la fruta burbujee.
  10. Deja enfriar. Espolvorea con azúcar glas antes de servir para un toque final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 6 y 8 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Azúcares: 17 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. La base puede ablandarse con el tiempo, por lo que es mejor consumirla en las primeras 24 horas.

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