Volvió a tener mayor exposición pública. Y sus últimas expresiones estuvieron lejos de la imagen que viene trabajando en el núcleo kirchnerista. Dijo que al menos cinco jueces y camaristas federales (Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani, según él mismo señaló) deberán "dar explicaciones" sobre sus medidas —se entiende que no favorables a la ex Presidente, entre otros— "para cumplir con el poder de turno". Y, con menos repercusión, buscó deslindar responsabilidades de ex funcionarios en la tragedia de Once, para poner el foco en el maquinista.