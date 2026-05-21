Roy Barreras terminó comparándose con James Rodríguez ante las críticas por ser un ‘camaleón’ en la política: “¿En cuántos equipos ha jugado?"

Roy Barreras defiende su candidatura presidencial pese a bajos resultados en encuestas y destaca su papel como mediador nacional - crédito Sergio Acero/Reuters

Mientras que el panorama electoral parece definirse entre tres candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las encuestas arrojan cifras poco alentadoras para Roy Barreras, candidato de La Fuerza.

De hecho, en los últimos tramos de campaña, Barreras optó por enfrentar de manera directa los cuestionamientos sobre su trayectoria política, en particular el mote de “camaleónico” que algunos sectores le atribuyen.

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En una entrevista otorgada a Noticias Caracol en la mañana de jueves 21 de mayo, Barreras recurrió a una comparación inesperada: usó la carrera del volante colombiano James Rodríguez como ejemplo para responder a quienes lo critican por haber transitado diversos espacios políticos.

“¿James, en cuántos equipos ha jugado? ¿10, 20? En la política es igual, usted lo que no puede cambiar es de ideas”, afirmó el candidato durante una entrevista televisiva. Para él, la lealtad a sus convicciones ha sido constante, pese a los cambios de escenario.

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El candidato de La Fuerza compara su trayectoria política con el recorrido profesional de James Rodríguez para responder a las críticas de 'camaleónico' - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Si yo cojo un bus y en el camino el bus se desvía, yo me bajo y cojo otro bus, pero no pierdo mi meta”, añadió el candidato presidencial.

Entretanto, a días de la primera vuelta, Barreras reconoció que no figura entre los favoritos, pero insiste en la necesidad de mantener su candidatura. Considera que el país enfrenta una fractura nacional profunda, donde el debate de propuestas ha sido desplazado por la confrontación entre extremos.

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“Es evidente que los dos extremos señalados en las encuestas van a ser aquellos que pasen a la segunda vuelta. Lo demás es engañarse, porque no es época de estadistas, no es época de ideas. Hemos desaparecido en el centro porque es época de agitadores y no de propuestas”, señaló Barreras.

El candidato defiende su permanencia en la contienda electoral alegando que su papel es el de un mediador en tiempos de crisis. “Si yo soy bombero y hay un incendio aquí al lado, mi deber es intentar apagar ese incendio. Yo sé apagar el incendio de este país. Yo sé construir puentes y creo que soy quien más es capaz de hacerlo”, manifestó a Noticias Caracol.

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Críticas y propuestas ante la coyuntura nacional

Barreras señala la polarización como causa de la desaparición del centro político y denuncia la falta de propuestas en la contienda electoral - crédito Sergio Acero/Reuters

Barreras abordó el tema de la reforma a la salud utilizando una analogía para señalar el estancamiento actual. Según él, la falta de diálogo entre el Gobierno y los actores del sector ha impedido avances reales.

Comparó la situación con un recipiente con agua insuficiente y grietas: “No basta con echarle más agua porque se sigue fugando; las EPS y su construcción sistemática tienen grietas”.

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El candidato no ahorró críticas a la gestión de las entidades estatales intervenidas, en especial la Nueva EPS. “El Estado ha fracasado al intervenir hoy. Las cifras son peores después de la intervención en este gobierno que antes. Por lo tanto, la administración ha sido un fracaso”, sentenció Barreras al medio nacional.

Además, cuestionó el destino de los recursos públicos, sugiriendo que deberían priorizarse los pagos a hospitales y proveedores en lugar de la compra de aviones de guerra.

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Barreras califica como error la estrategia de Paz Total y denuncia el control territorial de grupos ilegales sobre la población civil crédito Sergio Acero/Reuters

En materia de seguridad, el aspirante fue categórico al calificar como un “error” el diseño de la Paz Total. Sostuvo que la estrategia ha permitido un control territorial abusivo de grupos ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias, llegando incluso a carnetizar a la población.

“Señores grupos ilegales, se acabó la guachafita, no van a hacer lo que les da la gana”, advirtió Barreras, quien también instó a los demás candidatos a rechazar de manera contundente cualquier constreñimiento electoral.

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A propósito de la polémica por la posible liberación de delincuentes con órdenes de extradición, el candidato de La Fuerza fue enfático: “Estos señores libres por las calles son delincuentes. El Estado puede facilitarle a los delincuentes el sometimiento a la justicia, que no es justicia transicional”.

En las últimas mediciones, Barreras no ha logrado captar el respaldo esperado, pese a su experiencia en el Legislativo y el Ejecutivo. El propio candidato lo atribuye, en parte, a la falta de apoyos políticos y a decisiones de otros actores.

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Relató que el presidente Gustavo Petro habría prohibido el voto por su candidatura, lo que, según él, dificultó la convocatoria del centro político y limitó su margen de maniobra.

Sobre la pregunta de por qué persiste pese a los bajos números en las encuestas, Barreras recurre a la imagen del “mejor jugador de cartas” que, si se queda sin baraja, no puede jugar. “Además de quedar solo, yo podía convocar el centro, pero el presidente Petro prohibió votar por mí”, explicó.