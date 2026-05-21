México

Receta de atole de cajeta: la bebida mexicana cremosa que conquista con su sabor dulce

Una preparación tradicional y reconfortante que mezcla leche, canela y un toque caramelizado perfecto para las tardes frescas

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Primer plano de atole de cajeta en taza de barro con canela en polvo, sirope y dos ramas de canela. Cajeta derramada y nueces en madera.
El atole de cajeta es una de las bebidas tradicionales mexicanas más populares por su textura cremosa y su sabor dulce. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole de cajeta se mantiene como una de las preparaciones más populares dentro de la cocina mexicana gracias a su textura cremosa y su sabor dulce. Esta bebida caliente suele disfrutarse durante mañanas frescas o noches lluviosas, acompañada de pan dulce o tamales.

La combinación de leche con cajeta crea una mezcla suave y aromática que destaca por sus notas caramelizadas. Además, la canela aporta un toque especial que intensifica el sabor y convierte cada taza en una experiencia reconfortante.

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Otro de sus atractivos es la facilidad de preparación. Con ingredientes sencillos y pocos pasos, esta receta puede elaborarse en casa sin necesidad de técnicas complicadas, lo que la vuelve ideal para compartir en reuniones familiares.

Ingredientes y preparación del atole de cajeta

Taza de barro beige con atole de cajeta cremoso, canela en polvo y un chorro de cajeta, sobre una mesa de madera rústica. Una cuchara plateada con líquido descansa cerca.
La mezcla de leche, cajeta y canela aporta notas caramelizadas y un aroma característico al atole de cajeta casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 litro de leche
  • 1/2 taza de cajeta
  • 1/3 de taza de masa de maíz o fécula de maíz
  • 1 rama de canela
  • 1 cucharadita de vainilla

Preparación

  • Colocar la leche en una olla junto con la canela.
  • Disolver la masa de maíz o la fécula en un poco de leche fría.
  • Agregar la mezcla a la olla y mover constantemente.
  • Incorporar la cajeta y la vainilla.
  • Cocinar a fuego medio hasta obtener una consistencia espesa y cremosa.
  • Servir caliente.

La textura espesa del atole se complementa con el sabor intenso de la cajeta, creando una bebida suave y agradable al paladar. La vainilla y la canela aportan aroma y profundidad a cada sorbo.

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Un clásico perfecto para compartir en casa

Una taza de cerámica artesanal con atole caliente, crema batida, caramelo y canela espolvoreada, junto a palitos de canela, anís estrellado y un tazón.
El atole de cajeta es ideal para disfrutar en mañanas frescas o noches lluviosas acompañado de pan dulce o tamales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atole de cajeta puede servirse como acompañamiento de distintos antojitos mexicanos o disfrutarse por sí solo como bebida principal. Su sabor dulce y su temperatura cálida lo convierten en una opción ideal para momentos de descanso.

La receta también permite realizar pequeños cambios según el gusto de cada persona. Algunas versiones incluyen nuez, un toque extra de canela o incluso café para intensificar el sabor sin perder la esencia tradicional.

Gracias a su sencillez y a su característico sabor casero, esta bebida continúa ocupando un lugar especial dentro de las recetas más apreciadas de la cocina mexicana.

El sabor caramelizado que conquista cualquier temporada

Taza de barro con atole de cajeta, crema batida y sirope de cajeta, sobre posavasos de madera. Incluye canela en rama, un cuenco de cajeta y un molinillo.
El atole de cajeta continúa siendo una bebida favorita de la cocina mexicana por su sencillez y auténtico sabor casero que evoca momentos cálidos en casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cajeta aporta una personalidad única al atole gracias a su mezcla de dulzura y notas tostadas. Esa combinación logra que la bebida mantenga un equilibrio agradable y una textura cremosa que invita a disfrutarla lentamente.

Además de su sabor, el aroma que desprende mientras se cocina crea una sensación cálida y familiar dentro de casa. La mezcla de leche caliente y canela convierte la preparación en una experiencia reconfortante desde el primer momento.

Con ingredientes fáciles de conseguir y un proceso rápido, el atole de cajeta sigue siendo una de las bebidas favoritas para quienes buscan sabores tradicionales con un toque dulce y casero.

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