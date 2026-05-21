Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una jornada para los sprinters y sin montaña

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 12 del Giro de Italia que arrancará en Imperia y terminará tras 172 kilómetros de recorrido en Novi Liguere en el Piamonte italiano. La organización considera esta etapa como ideal para los sprinters por lo que Egan Bernal y Einer Rubio no son llamados a ser protagonistas.
Durante la jornada el primer puerto de montaña de tercera categoría se sitúa a los 107 kilómetros (Colle Giovo) y 16 kilómetros más adelante estará la segunda cota (Bric Berton) para después enfilar los trenes de embalaje para la llegada a meta.
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Así es la altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia 2026
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Así va Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia
- 1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 44 horas, 17 minutos y 41 segundos.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 27 segundos.
- 3. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 1 minuto y 57 segundos.
- 4. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 2 minutos y 24 segundos.
- 5. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 2 minutos y 48 segundos.
- 6. Jai Hindley (Australia - Red Bull Bora- Hansgrohe): a 3 minutos y 6 segundos.
- 7. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 3 minutos y 28 segundos.
- 8. Derek Gee (Canadá - Lidl -Trek): a 3 minutos y 34 segundos.
- 9. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 3 minutos y 36 segundos.
- 10. Chris Harper (Australia - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 4 minutos y 9 segundos.
- 15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 39 segundos.
- 40. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 39 minutos y 11 segundos.