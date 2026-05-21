Etapa 12 del Giro de Italia - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal en una jornada para los sprinters y sin montaña

Egan Bernal es el mejor colombiano de la competencia y tiene como meta llegar al top 10 de la carrera - crédito Netcompany Ineos

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 12 del Giro de Italia que arrancará en Imperia y terminará tras 172 kilómetros de recorrido en Novi Liguere en el Piamonte italiano. La organización considera esta etapa como ideal para los sprinters por lo que Egan Bernal y Einer Rubio no son llamados a ser protagonistas.

Durante la jornada el primer puerto de montaña de tercera categoría se sitúa a los 107 kilómetros (Colle Giovo) y 16 kilómetros más adelante estará la segunda cota (Bric Berton) para después enfilar los trenes de embalaje para la llegada a meta.