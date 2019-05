"Por lo general la juventud no tiene voz en estos espacios, no nos dan la palabra. Porque en la política la juventud aparece en tanto concepto, no como sujeto. Se habla de lo que necesitamos nosotres, pero nunca hablamos nosotres", dijo en lenguaje inclusivo la militante instagrammer y ex presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, Carlos Pellegrini. Fernández, que dio un discurso con amplia repercusión en el Congreso durante el debate por la legalización del aborto, habló sobre la creciente participación de los adolescentes y de la "revolución de las hijas" en los debates en torno a la igualdad de género.