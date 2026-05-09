Ciclista colombiana denunció haber sido acosada mientras entrenaba por parte de un motociclista: “La mierda que tenemos que vivir en la calle”

La deportista aficionada relató que estos casos no son aislados, sino frecuentes, por lo que el temor al salir a entrenar persiste, pero ella afirmó que continuará - crédito @marichaux/IG

La violencia y el acoso sexual callejero siguen siendo una realidad cotidiana para miles de mujeres en Colombia.

Esta problemática volvió a ser motivo de debate a raíz del testimonio de Mari Chaux, ciudadana y ciclista urbana que ha generado conmoción y ha visibilizado, desde lo íntimo y lo vulnerable, el peso que implica enfrentarse a la agresión en el espacio público y el miedo a seguir pedaleando en una ciudad hostil para las mujeres.

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En un video que ella misma compartido en redes sociales el viernes 8 de mayo de 2026, Chaux relató entre lágrimas el episodio que la llevó al límite de la angustia y la frustración.

“Ya no aguanto más. Cada vez que pasa una puta moto pienso que me van a hacer algo ahora. No puedo”, confesó con la respiración entrecortada.

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El testimonio se conoció el viernes 8 de mayo de 2026 - crédito @marichaux/IG

El ataque: violencia física y miedo en la vía

El episodio ocurrió hace unas semanas, mientras Mari subía en su bicicleta la ruta entre Teusacá y Patios.

De pronto, un motociclista se le acercó a toda velocidad y, sin previo aviso, la golpeó con fuerza en los glúteos.

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“(El motero) decidió, no sé qué estaba pensando, decidió golpearme en la nalga con una velocidad y fuerza impresionante. Casi me tumba. Me dejó morada de la nalga como tres días”, narró la víctima, que resaltó el peligro de la maniobra: “Casi me hace caer en un lugar en donde la berma es inexistente”.

“Ese día me dio demasiada rabia, frustración, miedo, porque de verdad, de verdad casi me hace caer”, dijo Chaux, que pese al impacto emocional, intentó sobreponerse y continuar con su rutina.

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“Creí que, bueno, iba a seguir saliendo, normal, como si nada. Obviamente, uno mucho más precavido, pero pues no tengo ojos en la espalda para estar mirando”, confesó la mujer, que compartió todo lo que le pasó solo dos semanas después (el hecho habría ocurrido en abril).

Mari Chaux pidió a los usuarios que vean episodios similares que no se queden callados e intervengan - crédito @marichaux/IG

Vivir con miedo: la rutina de la desconfianza en las mujeres

Sin embargo, la experiencia la marcó a tal punto que, desde entonces, la ansiedad y el temor la acompañan en cada trayecto.

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“Qué rabia y qué frustración tener que estar mirando cada vez que voy andando”, narró Mari al lamentar que, por la situación económica, no puede costear un servicio de escolta, algo que en el pasado le daba algo de tranquilidad.

“La economía está dura. El servicio de escolta que tenía, que me encantaba, porque lastimosamente ser mujer en este país y en este contexto de estar en la calle expuesta a que tu cuerpo está al servicio de, del que quiera agarrarlo cuando lo quiera agarrar”, detalló en su testimonio la ciclista aficionada.

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En la grabación, Mari describió su confesión como un “desahogo”, pero reflejó de cerca la carga emocional que implica ser víctima repetida de acoso sexual callejero, y que en su mayoría afecta a las mujeres.

“La mierda que tenemos que vivir las mujeres en la calle, estar expuestas todo el tiempo. ¿Qué les pasa a la cabeza a los hombres que hacen ese tipo de cosas hoy?”. Chaux agrega que, solo ese mismo día, fue víctima de más acoso por parte de tres hombres en carros diferentes, quienes le gritaron o hicieron gestos obscenos.

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El caso se suma al de María Angélica Jordan que el jueves santo 3 de abril de 2026 vivió momentos de temor luego de que tuvo que pedirle a un conocido que la recogiera en la cafetería ubicada en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca). Ella llegó hasta ese lugar después de percatarse que venía siendo perseguida por los mismos hombres de la camioneta, según su testimonio - crédito @mariangelicajordan/IG

A pesar del miedo y la rabia, Mari Chaux se resiste a dejar de usar la bicicleta, que para ella es símbolo de libertad y autonomía, y prueba de ello fue el respaldo que recibió por parte de los usuarios, que dejaron mensajes de apoyo.

“Hoy sí me da demasiada felicidad. No quiero dejar de hacer bici, pero de verdad es que... qué rabia”, concluyó la ciclista al compartir su amarga experiencia por cuenta de la intimidación cotidiana que enfrentan las mujeres en la calle a diario no solo en Colombia, sino alrededor de todo el planeta.

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“Hoy ya no aguanto. El silencio es una forma de apoyar este tipo de situaciones y la verdad aunque este video no llegue a ese tipo de personas, espero que si usted que está viendo este video ve o escucha que están acosando a una mujer en la calle no se quede callad@ e intente ayudar para poco a poco ir cambiando esa cultura y falta de respeto por la integridad”, dejó como reflexión final Chaux.