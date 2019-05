Se suma al entusiasmo K el discurso de Juan Schiaretti tras su aplastante triunfo. "No fueron palabras anticristinistas, habló de los desaparecidos y cuando hace referencia a una propuesta republicana no está diciendo que Cristina no lo sea porque ella es republicana" dijo un hombre del riñón K a Infobae. Uno de sus ex ministros señaló que "es una equivocación verla en contra de las instituciones, podrán decir de ella muchas cosas pero nunca iría contra la institucionalidad del país", en referencia a su visión de la Constitución y la Justicia, por ejemplo.