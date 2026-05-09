Egan Bernal tuvo una gran actuación tras la etapa 2 del Giro de Italia: llegó al top 3 de la carrera

El zipaquireño ascendió en la clasificación general del Giro de Italia-crédito @INEOSGrenadiers/X

La primera carrera grande de ciclismo comenzó con toda la emoción e intensidad.

El 9 de mayo de 2026, en el recorrido de la etapa 2 del Giro de Italia, que contó con un total de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo.

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En el remate de la jornada se presentaron dos novedades claves y que fueron los hechos más destacados para el ciclismo colombiano: la primera fue el accidente que se vivió a 20 kilómetros de llegar a la meta, y en la cual Santiago Buitrago se vio involucrado, situación que lo llevó a abandonar la carrera.

Y la segunda fue la gran actuación del excampeón de la edición 2021 del Giro de Italia Egan Bernal al quedar en el tercer lugar en la clasificación general.

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Así fue la etapa 2 del Giro de Italia

Giulio Ciccone, Florian Stork y Guillermo Thomas Silva peleando en el esprint final de la etapa 2 del Giro de Italia-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

El ciclista del XDS Astana Guillermo Thomas Silva protagonizó una jornada histórica al convertirse en el primer uruguayo que conquista una etapa en una de las tres grandes vueltas, tras imponerse en la segunda fracción del Giro de Italia.

El triunfo del corredor de 24 años se produjo en un sprint reducido tras una etapa marcada por un accidente masivo, que alteró el desarrollo de la competencia y tuvo un fuerte impacto en los principales aspirantes a la clasificación general,

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El desenlace de la etapa estuvo marcado por una caída colectiva a poco más de 20 kilómetros de la meta, incidente que obligó a neutralizar brevemente la carrera y tuvo consecuencias directas. Entre los afectados se contaron Jay Vine y Marc Soler, ambos del UAE Team Emirates-XRG, y el colombiano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, obligados a abandonar, mientras Adam Yates, también del UAE, perdió 13 minutos y 50 segundos, relegando al equipo de manera dramática de la lucha por la general.

El equipo confirmó la baja del corredor bogotano, y se someterá a pruebas médicas para determinar la gravedad de su lesión-crédito @BHRVictorious/X

La etapa constó de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo. El tramo inicial fue mayormente llano, seguido de ascensos de tercera categoría como el Paso de Byala, el Paso de Vratnik.

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Al cierre, el Paso del Monasterio de Lyaskovets, se perfiló como el punto estratégico para los ataques. Este último ascenso fue aprovechado por Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, lanzándose al primer ataque importante de la carrera a poco más de 11 kilómetros de la meta.

La escapada temprana estuvo encabezada por Diego Pablo Sevilla y Mirco Maestri, ambos del Polti-VisitMalta. Sevilla, actual líder de la clasificación de la montaña, sumó 18 puntos en las subidas y llevó su total a 24, consolidando su posición.

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La dupla llegó a contar con más de cinco minutos de ventaja, diferencia que se redujo poco a poco gracias al trabajo conjunto del equipo NSN, primero, y posteriormente de Netcompany Ineos y Visma.

La carrera se reanudó a falta de 18 kilómetros luego de la neutralización por la caída. Egan Bernal fue protagonista en el esprint al conseguir seis segundos de bonificación en el Kilómetro Red Bull, confirmando su combatividad pese a la tensión de la jornada. En el ascenso final, el trabajo del equipo Visma permitió a Jonas Vingegaard liderar junto a Giulio Pellizzari y Lennert Van Eetvelt. El trío obtuvo una diferencia de 10 segundos, ampliada brevemente a 20 segundos durante el descenso.

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Los ataques en los últimos kilómetros dieron paso al reagrupamiento del pelotón a 500 metros de la meta. El trabajo de equipo del Astana, en particular de Cristian Scaroni, fue decisivo, permitiendo a Silva embalarse y superar en el sprint final a Florian Stork del Tudor y Giulio Ciccone del Lidl-Trek.

Por su parte, Egan Bernal logró un ascenso importante en la clasificación general, al quedar en el tercer puesto, por detrás del uruguayo Silva y del alemán Florian Stork.

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El colombiano Einer Rubio también tuvo un importante ascenso al quedar en la casilla 20 de la clasificación general.

El ciclista bogotano del Bahrain Victorious se vio involucrado en una fuerte caída a un poco más de 20 kilómetros para llegar a la meta-crédito Eurosport

Así quedaron los resultados de la etapa 2 del Giro de Italia

Así fue la victoria de Guillermo Thomas Silva en la llegada a Veliko Tarnovo-crédito @DSports/X

1. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 5 horas, 39 minutos y 25 segundos

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2. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro Cycling): m.t.

3. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): m.t.

4. Christian Scaroni (Italia - Bahrain Victorious) m.t.

5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): m.t

6. Matteo Sobrero (Italia - Lidl-Trek): m.t.

7. Andreas Leknessund (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

8. Jan Christen (Suiza - UAE Emirates XRG): m.t.

9. Martin Tjøtta (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

10. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling). m.t.

14. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m.t.

21. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): m.t.

25. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): m.t. (bonificación de 6 segundos por ganar el esprint)

46. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): a 1 minuto y 1 segundo

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 2

Guillermo Silva con la camiseta de líder del Giro-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

1. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 9 horas y 23 segundos (subió 166 casillas)

2. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro): a 4 segundos (subió 105 casillas)

3. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos) m.t. (subió 113 casillas)

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 6 segundos (subió 25 casillas)

5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): m.t. (subió 57 casillas)

6. Jan Christen (Suiza - UAE Emirates XRG): a 10 segundos

7. Johannes Kulset (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

8. Lennert van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarche): m.t.

9. Martin Tjøtta (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

10. Darren Rafferty (Irlanda - EF - Education EasyPost): m.t.

20. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m.t.