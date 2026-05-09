Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

(REUTERS/Lee Smith)

A poco más de un mes de la Copa del Mundial de la FIFA 2026, Japón comienza a generar expectativas dentro y fuera de Asia.

Uno de los que mantiene la confianza en el combinado nipón es Zico, exentrenador de la selección japonesa y figura histórica del futbol brasileño, quien aseguró que el equipo tiene condiciones para llegar a los cuartos de final del torneo.

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El exfutbolista, actualmente asesor técnico del Kashima Antlers, destacó el crecimiento competitivo de Japón en los últimos años y recordó el desempeño mostrado por el equipo en Qatar 2022, donde terminó como líder de grupo por encima de Alemania y España.

“Sigo confiando en que Japón llegará a cuartos de final”

(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

De acuerdo con información retomada por medios japoneses como Football Zone, Zico aseguró que mantiene la confianza en la selección japonesa rumbo al Mundial de 2026.

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“Sigo confiando en que la selección japonesa llegará a los cuartos de final de la Copa Mundial”, declaró el brasileño durante una entrevista local.

El exseleccionador también habló sobre el grupo que enfrentará Japón ante Países Bajos, Suecia y Túnez, y reconoció la dificultad que representará avanzar de ronda.

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“Es difícil decir que Países Bajos haya logrado resultados significativos en los últimos años, pero sin duda es un equipo capaz de ofrecer un gran rendimiento”, comentó.

Sobre el combinado africano, recordó el desempeño mostrado en la pasada justa mundialista.

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“Túnez es un equipo fuerte que derrotó a Francia en el torneo anterior”, agregó.

En cuanto a Suecia, el brasileño destacó el nivel individual de sus futbolistas y mencionó específicamente a Viktor Gyökeres.

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“Suecia también tiene un delantero, Viktor Gyökeres, que juega en el Arsenal de Inglaterra. Con un jugador titular en un equipo que llegó a la final de la Liga de Campeones de la UEFA y es un firme aspirante al título de la Premier League inglesa, la fase de grupos no será fácil para Japón”, señaló.

Zico recordó la actuación de Japón en Qatar 2022

(REUTERS/Mandel Ngan)

Pese a la complejidad del grupo, Zico recordó que el conjunto nipón ya logró competir contra potencias europeas durante el Mundial de Qatar 2022.

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“Un factor que no debemos olvidar es que Japón avanzó como líder de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, a pesar de haber quedado encuadrado en un grupo con Alemania y España”, afirmó.

En aquella edición, el conjunto asiático venció a Alemania y España para clasificar a los octavos de final como primer lugar de grupo.

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Además, el brasileño aseguró que aquel torneo dejó una muestra del crecimiento que ha tenido el futbol japonés en los últimos años.

“Demostró el valor del fútbol japonés”, expresó.

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Japón también ha llamado la atención por sus resultados recientes a nivel internacional, luego de derrotar 3-2 a Brasil y vencer 1-0 a Inglaterra, resultados que han fortalecido las expectativas alrededor del equipo asiático rumbo al Mundial de 2026.