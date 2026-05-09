La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico tras nueve días hospitalizada

La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi (Europa Press/Archivo)

Taghi Rahmani, esposo de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, denunció que la activista permanece en estado crítico tras nueve días internada en un hospital de Zanjan, al noroeste de Irán.

“Hoy se cumplen nueve días de la hospitalización de Narges Mohammadi. Su presión arterial ha bajado a 90/40 y su estado general es inestable; incluso hablar le resulta difícil”, señaló Rahmani a través de redes sociales.

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Rahmani indicó que los médicos logran controlar temporalmente el estado de Mohammadi, quien experimenta fuertes dolores de pecho por un presunto diagnóstico de angina vasoespástica, mediante medicamentos. Sin embargo, su situación sigue siendo “inestable” y requiere un tratamiento más adecuado con urgencia.

La Fundación Narges Mohammadi comunicó que tanto la familia como los médicos han solicitado el traslado urgente de la activista a un hospital en Teherán, aunque el fiscal mantiene su oposición a este movimiento.

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Mohammadi inició una huelga de hambre en febrero para protestar por las condiciones de su detención. Fue arrestada el 12 de diciembre durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en “extrañas circunstancias”.

Fotografía de Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz, en la pared del Grand Hotel en el centro de Oslo, antes del banquete del Nobel, con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2023, en Oslo, Noruega (NTB/Javad Parsa vía REUTERS/Archivo)

La activista obtuvo la libertad provisional en diciembre de 2024 tras una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Previamente, en octubre, fue hospitalizada después de que su familia alertara que las autoridades impedían su tratamiento médico pese al deterioro de su salud.

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Mohammadi recibió una condena inicial de seis años adicionales de prisión por conspiración y un año y medio por actividades de propaganda. Su abogado informó en febrero que se le sumó una condena de dos años sin poder salir del país y dos años de destierro en la ciudad de Jusf, en el centro oeste de Irán.

La Unión Europea expresó estar “profundamente alarmada” por la situación de la activista. Instó a las autoridades iraníes a “adoptar de inmediato” todas las medidas necesarias para que reciba “atención médica adecuada con urgencia”.

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“Recordamos que los cargos contra Narges Mohammadi se basan únicamente en su legítima y pacífica defensa de los Derechos Humanos, y reiteramos nuestro llamamiento a su liberación inmediata e incondicional”, declaró el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni.

El bloque europeo también pidió a Teherán liberar a quienes están “detenidos injustamente por ejercer de forma legítima su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas”, y exigió el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país.

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