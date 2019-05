El ex secretario fue detenido el 14 de junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos y en el juicio dijo que esa noche lo llamó Fabián Rodríguez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, y que le pidió como favor mover plata que era de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner. López dijo que el teléfono que usó lo tiró al río y que hasta el convento lo acompañaron un auto y una moto.