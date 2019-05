Durante el juicio oral López dijo que esa noche lo llamó Fabián Rodríguez, ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, y que le dijo que tenía que hacerle como favor el mover plata que era de Daniel Muñóz, ex secretario de Néstor Kirchner. López dijo que el teléfono que usó lo tiró al río y que hasta el convento lo acompañó un auto y una moto.