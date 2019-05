"Negarse a debatir sobre cómo solucionar los temas que le importan a la sociedad sería antidemocrático y lograr consensos entre todos sería una demostración de madurez política", aseguró Urtubey a la agencia Télam. En la misma línea que dirigentes como el ex ministro de Economía y posible candidato a presidente Roberto Lavagna o el ex mandatario Eduardo Duhalde, Urtubey resaltó que "hubiese sido mejor que estos puntos los discutamos al inicio de la gestión del Gobierno y no hacerlo en tiempos electorales y con la crisis que tenemos. Pero mejor ahora que nunca".