"Esta defensa ha demostrado que no sólo no recibió el Sr. De Vido un solo peso en su patrimonio de dichos supuestos pagos, sino que, el testimonio de (el ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina Luiz) Mameri es endeble y siquiera indica que fue el Sr. De Vido quien recibió el dinero, sino, en caso de haber sucedido, funcionarios ligados al Ministerio de Planificación argentino en la época cuyo titular era Julio De Vido. ¿Precisamente no es la construcción de esa frase la que incluso, permite derivar que serían funcionarios del Ministerio y no el Ministro?", afirmaron.