Pero lo más importante de la reforma de Moro es lo que no incluye, y que por lo mismo se trata de un atado de propuestas que no ataca el origen de la corrupción. Su paquete no impone techos para las donaciones de personas físicas a las campañas, lo que permite a las empresas driblar la veda a las contribuciones empresariales decidida por la Corte Suprema en 2015. Tampoco pone límites a las transacciones con dinero en efectivo en una campaña electoral, una vía clásica para ocultar gastos. Quizá la ausencia más notoria es la penalización de los gastos ilegales de campaña. Cuando encabezaba la operación Lava Jato decía que esta acción tendría que ser un delito asimilado a un "crimen contra la democracia". Pero ahora decidió dejarla de lado.