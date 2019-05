"Quiere poner gente que no tiene que ver con el movimiento 'Provida", sostuvo Granata. "Le mandé un audio a Bonacci, estoy dispuesta a dialogar si no hay presiones. Es la segunda vez que me presento a elecciones con su sello. El problema no es conmigo, sino con otras personas del frente. Lo que está haciendo con los medios no le suma a nadie, son cosas que se arreglan adentro", añadió.