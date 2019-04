Allegados al juez Mahiques le dijeron a Infobae que no hay ninguna incompatibilidad ya que la comisión es para aportar ideas, que en caso que deba analizar el trabajo de su hijo se excusará -como ya hizo como magistrado cuando le tocó intervenir en las causas contra la ex presidenta Cristina Kirchner en las actuaba otro hijo, el fiscal Ignacio Mahiques– y que Juan Mahiques está postulado para ser Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se estima que en los próximos meses no estará más al frente del SPF. También que el nombramiento no es fijo y que cualquier juez de Casación podría asistir.