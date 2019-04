Ese mismo día y frente a los obispos la anécdota que cuenta en su libro Sinceramente continúa con la vivencia de su hija Florencia que según la ex presidente "es una madre soltera que decidió tener a Helenita, mi nieta…¿qué hubiera pasado si me decía que no la quería tener y que había decidio abortar? ¿Yo qué hubiera hecho? Sin dudar la hubiera acompañado. Esa tarde sentí que me interpelaba a mí misma. Es tan difícil modificar las creencias o aceptar las razones del otro cuando no coinciden con la fe de cada uno".