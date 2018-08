"Vamos a acompañar esta media sanción —anunció CFK en el recinto, a la 1.05— Siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida". "Defiendo la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor, he votado aquí siempre por la vida cada vez que me he opuesto a políticas de restricción social, de desconocimiento y precarización de derechos; precarizar derechos es votar contra la vida", añadió.