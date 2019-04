Sra. Majdalani: —Les pido disculpas porque me voy a apartar tres minutos de este tema. Quiero saludar al diputado Tailhade, a quien no conozco, y aprovechar esta oportunidad que lo veo cara a cara y preguntarle… Yo soy una mujer de 60 años que hace política desde los 13. Nunca judicialicé la política, porque me parece que esa no es la manera. Pero, diputado, usted me ha llevado realmente a un límite. Yo quisiera que usted me diga, porque tengo acá sus declaraciones —las traje escritas, pero tengo los audios— donde usted dice: "Quienes conducen la inteligencia, Majdalani y Arribas, son dos sinvergüenzas. Ha quedado en evidencia: Majdalani se dedica al choreo y a apretar gente. Acuérdense de la columna de Pagni, que dijo que seguía a Messi. Arribas hace inteligencia sobre Cristina, sobre los opositores; Majdalani hace negocios". Eso es grave. Yo quiero saber, diputado, si usted afirma esto, cuáles son las pruebas que usted tiene para decir semejante barbaridad.