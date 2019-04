Superada esa negociación, no prosperó, sin embargo, otro de los pedidos de la oposición, en este caso del senador petrolero Guillermo Pereyra: el de levantar la prohibición de aporte por parte de los sindicatos. Fue el tema más discutido de la tarde. El PJ, sobre el final, no pudo conseguir la mayoría especial para impulsar ese ítem -el artículo 5- en la votación en particular: reunió solo 25 votos.