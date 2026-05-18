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Voto electrónico en Coahuila: estos son los municipios donde se instalarán las urnas del INE

Esta acción busca modernizar la experiencia electoral y probar la seguridad de nuevas tecnologías en la jornada electoral

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Primer plano de dos urnas electrónicas blancas del INE sobre una mesa en un entorno de oficina; una pantalla muestra 'BIENVENIDO/A'
El Instituto Nacional Electoral (INE) muestra las urnas electrónicas listas para ser utilizadas en las elecciones, destacando la modernización del sistema de voto en Coahuila. (INE)

La consejera electoral Carla Humphrey detalló que el voto electrónico en Coahuila avanzará con la instalación de urnas del INE en 15 casillas especiales durante la jornada del próximo 7 de junio, una prueba piloto vinculante que ya recibió aval técnico y de seguridad.

Desde su cuenta oficial en ‘X’, la integrante del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el área informática del organismo y el ente verificador externo, la Universidad Autónoma de México (UAM), validaron la versión 7.6.0.4 del sistema. También reportó que ambas instancias emitieron el visto bueno de seguridad y el informe final de operatividad, por lo que se confirmó, según escribió, la “madurez e integridad técnica” del software para su despliegue en la elección.

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El dato central del anuncio fue territorial. Humphrey indicó que las urnas electrónicas serán enviadas a Coahuila en estos días, sin dar más detalles. Ese tipo de casilla suele instalarse para que puedan votar personas electoras que se encuentran fuera de la sección que les corresponde, por lo que la prueba piloto tendrá un componente operativo ligado a movilidad y atención en puntos estratégicos del estado.

Los municipios donde se instalarán las urnas

La lista difundida por Humphrey coloca la prueba piloto en varias zonas de Coahuila. En la región norte aparecen Acuña y Piedras Negras. En la zona centro y desértica figuran Cuatro Ciénegas, Monclova y Sabinas. También se contemplan Parras y San Pedro.

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En el sureste y la zona metropolitana del estado, el INE prevé instalar urnas en Saltillo y Ramos Arizpe. A eso se suma Torreón, uno de los principales centros urbanos de la entidad.

El anuncio se produce después de otras acciones del INE vinculadas con herramientas de votación no presenciales o asistidas para la elección local de 2026 en Coahuila.

En un evento del INE, una mujer y un hombre manipulan sobres de votación. Se ven otras personas en mesas y un proyector con información sobre el voto electrónico
Personal del INE participa en un simulacro de voto electrónico para las elecciones locales 2025-2026 en Coahuila, manejando sobres electorales durante el evento. (INE)

El pasado 8 de mayo, el organismo informó sobre un segundo simulacro del Sistema de Voto Electrónico por Internet. Días antes, el 4 de mayo, también aprobó el voto anticipado por internet para personas con discapacidad o con impedimentos físicos para acudir a una casilla y para sus personas cuidadoras primarias.

En ese marco, el mensaje de Humphrey coloca el foco en el siguiente paso: la llegada física de las urnas electrónicas a los municipios coahuilenses donde el INE aplicará esta prueba piloto con efectos vinculantes.

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