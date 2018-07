Y amplió: "Es importante destacar que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas, tiene deficiencias, por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no quedan dudas de quién aportó o no, si firmó o no un recibo. A partir de la bancarización de los recibos queda claro quién aportó o no, así tenemos las cuentas claras".