Daniel Briceño denunció retraso y sobrecosto en la construcción de universidad Tolimense prometido por el Gobierno Petro: “Hablan paja”

Daniel Briceño cuestionó incumplimiento y duplicación de presupuesto en obra universitaria de Tolima - crédito @danielbricen/X

La entrega de la nueva sede de la Universidad El Espinal, en el departamento de Tolima, enfrentó cuestionamientos públicos tras la denuncia realizada por el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño.

El también exconcejal de Bogotá difundió un video en la red social X donde exhibió el lote donde debía levantarse el edificio universitario y señaló que, a pesar de los compromisos del Ministerio de Educación, la obra presenta un avance inferior al 10% a un mes de la fecha pactada para su inauguración.

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“Este fue el arbolito que plantó el ministro de Educación, Daniel Rojas, supuestamente para darle inicio a lo que sería el nuevo edificio de la universidad”, dijo Briceño al inicio de su recorrido, señalando el sitio donde solo se observa vegetación y movimientos preliminares de obra.

La construcción de la sede fue adjudicada en diciembre de 2024 por un valor inicial de 17.000 millones de pesos, según los documentos consultados por el representante.

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Universidad El Espinal: Daniel Briceño afirmó que la obra avanza menos del 10% y cuesta el doble de lo pactado - crédito @danielbricen/X

El contrato estipulaba que la infraestructura debía estar terminada y entregada en abril de 2026. Briceño recordó que, 12 meses atrás, visitó el mismo terreno y registró que el espacio permanecía vacío, sin avances visibles. “Hace un año yo estuve aquí mostrando cómo la universidad ni siquiera había iniciado, que era un lote vacío”, afirmó.

La polémica se intensificó luego de la visita del ministro de Educación, Daniel Rojas, en febrero de 2026.

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Durante ese acto oficial, el funcionario Rojas resaltó la importancia del proyecto como parte de la estrategia del gobierno nacional para ampliar la cobertura de la educación superior e incluyó la sede de El Espinal entre las 100 universidades prometidas por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Briceño sostuvo que la administración “anunció como un gran logro lo que era su incumplimiento”, aludiendo a la falta de avances significativos y a la ausencia de resultados tangibles en el terreno.

El actual ministro en dicho pronunciamiento también cuestionó la transparencia de la información suministrada por Briceño en 2025. Afirmó que un funcionario del gobierno visitó el predio y declaró que la obra estaba cumplida, mientras que, según los documentos oficiales, el desarrollo físico no supera el 10%.

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Reclamos por falta de transparencia y retraso en la entrega de universidad prometida por el Gobierno Petro - crédito @Danielbricen/X

“Vino un contractor a decir mentiras desde ese lote, diciendo que en ese lote vacío el presidente Petro era un mentiroso, que le habían cumplido a El Espinal. Y eso es una gran mentira”, enfatizó el ministro, quien reclamó mayor rigor en la rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es el incremento del presupuesto asignado a la obra. De acuerdo con el congresista Briceño, el costo del edificio, inicialmente fijado en 17.000 millones de pesos, fue duplicado tras los anuncios del Ministerio de Educación.

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“Ya no dijo que costaba 17 mil millones de pesos como se había contratado, sino que este edificio, que aún no existe, había costado 33 mil millones de pesos”, aseveró Briceño en su video, donde sostuvo que el ajuste presupuestal no se corresponde con el nivel de avance de la construcción.

El plan de edificación de la Universidad El Espinal forma parte del programa nacional para crear 100 nuevas instituciones de educación superior en el país durante el actual gobierno. Sin embargo, Briceño aseguró que solo 25 han sido contratadas y apenas una ha sido entregada hasta la fecha.

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Daniel Briceño arremetió contra el Gobierno Petro por presunta obra inconclusa en El Espinal, Tolima - crédito Colprensa

El congresista mencionó otros proyectos universitarios prometidos, como la Universidad de Soledad y el campus universitario en Bogotá, que tampoco han iniciado obras de relevancia.

Durante su recorrido, el representante destacó la presencia de algunas estructuras menores y movimientos de tierra, pero subrayó la ausencia de edificaciones principales. “Hay algunas obras, hay algunas cosas que se están haciendo, pero todavía no se ha dado inicio a lo que es el gran anuncio del ministro de Educación”, afirmó.

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En el video, utilizó el símbolo del “arbolito” sembrado por el ministro como metáfora del estado actual del proyecto: “Lo que usted realmente ha hecho es sembrar un arbolito, que me han dicho por aquí que no se puede tocar porque es sagrado, pues representa su supuesto legado”.

El legislador concluyó su intervención cuestionando el impacto real de la política educativa del gobierno para los jóvenes colombianos. Sostiene que el resultado es “solo lotes vacíos, obras incompletas, promesas retrasadas y una juventud que se ahoga en medio del discurso, pero que no tiene mejor educación pública. Solo hablan paja”.

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