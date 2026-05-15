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Mexicanos aplauden a Dua Lipa por escoger a la CDMX para filmar su película: “Denle la nacionalidad”

Los tres conciertos celebrados en el Estadio GNP Seguros fueron filmados para los fans

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Dua Lipa demuestra una vez más que ama a México. REUTERS/Aude Guerrucci
Dua Lipa demuestra una vez más que ama a México. REUTERS/Aude Guerrucci

La cantante británica Dua Lipa anunció película de su concierto en Ciudad de México, grabado durante sus presentaciones del 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. Esta producción retratará el cierre de su gira mundial “Radical Optimism”.

La fecha de lanzamiento se fijó para el jueves 21 de mayo, a través de YouTube, donde ya está activa una cuenta regresiva. De acuerdo con la publicación de Dua Lipa, sus seguidores mexicanos podrán ver el material y recibir el aviso de estreno en la plataforma.

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En simultáneo, la cantante confirmó el lanzamiento de un álbum en vivo grabado en México, disponible desde el 22 de mayo en todas las plataformas de streaming.

En palabras de la propia Dua Lipa: “Ahora podemos disfrutar de estos programas por siempre jamás, ¡Te amo!”. La artista cierra el anuncio con: “Fin de una era (en vivo desde México)”.

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La reacción de los mexicanos

Imagen de archivo de Dua Lipa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Imagen de archivo de Dua Lipa. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Esto es lo que escribieron los mexicanos ante el anuncio de Dua Lipa:

  • Una de las mejores noches de mi vida ha quedado grabada para siempre. Dua, hermana, ya eres mexicana.
  • Es talentosa. Ama a México.
  • Esta mujer es perfecta: talentosa, guapa, internacional, inteligente, borracha, políglota, ama a México.
  • Ni Londres, ni Miami, ni París, ni Nueva York. Dua Lipa eligió México.
  • No puedo creer que Dua haya escogido México. La amo y la amaré por siempre y para siempre.
  • Se sabía, pero ahora Dua Lipa lo grita al mundo. Ama a México.
  • ¡Dua! ¡Te amo! ¡Gracias! Nunca olvidaré ese día que te pude ver tan cerca y tocar tu mano. Aquí siempre serás bienvenida.
  • Por si dudaban que Dua Lipa ama a México, ya deberían darle la nacionalidad.
  • En verdad, nadie ama más a México que Dua.
  • Gente, yo estuve ahí y fue mágico.

Así fue el concierto de Dua Lipa en CDMX que llegará a YouTube

Así fue el dueto de Dua Lipa y Fher de Maná con “Oye mi amor” en la CDMX. (Tiktok: @valecitajasso)

Las más de 60 mil personas que llenaron el Estadio GNP Seguros fueron testigos de una puesta en escena donde la artista británica Dua Lipa ofreció un recorrido por toda su discografía, fusionando pasado y presente con una producción visual que evocó el mar desde el primer instante.

A lo largo del espectáculo, Dua Lipa alternó entre clásicos de su primer álbum y éxitos recientes.

Canciones como Training Seasons, End of an era, Break my heart y Levitating encabezaron la primera parte del concierto, mientras que el repertorio avanzó con temas como Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever y Happy for you.

Uno de los puntos más llamativos fue la aparición de un segundo escenario, situado en el centro del estadio, que se elevó para que la artista interpretara piezas como Love again, Anything for love y Be the one. Este recurso escénico permitió que la cantante se acercara aún más al público, reforzando la sensación de cercanía.

Los conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México destacaron por la variedad de vestuarios y la coreografía, además de una cuidada estética inspirada en la música disco de los años setenta y ochenta. El cierre del evento estuvo reservado para sus temas más bailables: News rules, Dance the night, Don’t start now y Houdini.

La participación de la artista británica en el Estadio GNP Seguros se caracterizó por una producción visual imponente, colaboraciones inesperadas y una selección musical que abarcó todas las etapas de su trayectoria.

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