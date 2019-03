"Que Marcelo D'Alessio es una persona ligada a la inteligencia, no tengo dudas, por la calidad y cantidad de información sensible que manejaba, y por las relaciones que mantenía. Para quién trabaja, hoy no lo sé, pero es posible que me haya sido presentado para que, como infiltrado, estuviera al tanto de cualquier novedad relevante que pudiera darse en torno a la investigación que yo llevaba adelante relacionada, reitero, con el tráfico y la comercialización de la efedrina", aseguró Bidone.