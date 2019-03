La esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, se refirió a los audios que se filtraron en los que ella mantiene un diálogo telefónico con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. En esa conversación, que se dio en agosto del 2018 cuando comenzó la causa de los cuadernos, el ex funcionario hizo referencia a los dirigentes y empresarios detenidos: "¡Que no canten, que terminen de hablar!" .