Como consecuencia de la investigación hecha por el asesinado fiscal especial Alberto Nisman, varios altos mandos iraníes están bajo pedido de captura internacional por parte de la justicia argentina. Ellos son Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria islámica -antecesor de Soleimani-; Ali Fallahina, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas Quds; y Ahmad Ashgari, ex secretario en la sede diplomática en Buenos Aires.