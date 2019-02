Mirá, yo he pedido internas varias veces y eso no ha ocurrido, por lo que no estoy dentro de Cambiemos. Yo digo que nuestro espacio es un pariente cercano de Cambiemos. Soy consultado, acerco diagnósticos y es conocido que nuestro espacio, cuando tiene diferencias y críticas, presenta propuestas alternativas para encarar los problemas. También hay diferencias dentro del propio PRO. Veo que hay menos coordinación de lo que debería haber, y esto no quiere decir que todo se deba consultar. Por eso es importante la primaria: ese lugar el radicalismo se lo tiene que ganar, como lo gana 'lilita' Carrió con su voz, como lo da la capacidad técnica, o con los votos, pero ese peso dentro de la coalición lo tiene que dar la gente. Los problemas de la Argentina eran más difíciles de lo que pensaban y es bueno que haya diagnósticos diferentes y las alternativas de respuesta sean más amplias.