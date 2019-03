El proceso lo harán otros tres jueces: Diego García Berro e Ignacio Fornari, quienes asumieron como titulares a comienzo de año, y José Michili, subrogante y titular en el Tribunal Oral Federal 1. Michilini está haciendo actualmente el juicio oral al ex secretario de Obras Públicas José López por los millones de dólares con los que fue detenido, al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la venta de la Rural, uno de trata de personas y un último de secuestro extorsivo.