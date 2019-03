El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planteó que todavía no está descartada la posibilidad de realizar una interna presidencial dentro de Cambiemos, pero explicó que eso solo se considerará si el radicalismo presenta una posición cohesiva al respecto. "Se va a terminar de decidir en la mesa nacional de Cambiemos. No hay una posición común, por lo menos por lo que se escucha de la dirigencia del radicalismo. La mayoría plantea que no es una buena idea hacerle una interna al Presidente de la Nación", expuso el ministro en declaraciones a TN.