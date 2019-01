Lousteau, consultado en el mencionado reportaje sobre la posibilidad de realizar internas, señaló: "En mi experiencia hasta ahora (el PRO) siempre se ha negado a dejarnos participar de una interna. Nosotros participamos en un espacio el año 2013 que salió segundo en la Ciudad que casi gana la lista de Diputados, se llamaba UNEN. Cuando terminó UNEN yo siempre pensé que UNEN y el PRO tenían que ir a una primaria para hacer un contrapeso al populismo. En ese momento en UNEN estaba el socialismo con Binner, Stolbizer, Carrió, Solanas, después se sumaron para hacerlo a nivel nacional Cobos, Sanz. Yo creía que nosotros teníamos que hacer una primaria. Yo creo que eso le hubiera dado mucha más estabilidad, mucha más riqueza conceptual, más posibilidades de transformar la Argentina, y no pasó. En el 2015 manipularon la fecha en la Ciudad con tanta anticipación para que nuestro espacio no pudiera dar esas discusiones adentro de lo que después iba a ser Cambiemos. En el año 2017 pedimos primarias en Cambiemos porque pensamos distinto que el PRO y tampoco nos las dieron. Yo hasta ahora me remito al pasado. Pero lo que no pueden hacer los partidos políticos que conforman una coalición es pedir permiso. Es decir, si hay suficientes radicales, de la misma manera que si hubiera suficiente consenso o convicción en la Coalición Cívica de que representan o intentan representar algo distinto al PRO dentro de una coalición, deberían competir. Porque insisto, las coaliciones exitosas compiten por el apoyo popular en las elecciones y después se sientan con las fuerzas relativas que emergen de esas elecciones a discutir cómo se arma la política pública".