"Lo que acá se discute es el fondo de la cuestión ya que impedir internas dentro de una coalición es casi un acto de ignorancia política", agrega Suárez Lastra a Infobae. "Hay una ley que obliga a presentar listas y el radicalismo no le tiene que pedir permiso a nadie para que ello ocurra. La UCR deberá fijar postura en la Convención Nacional aunque tampoco puede descartarse que la fórmula presidencial surja de una amplia negociación previa. Eso supone discutir también seriamente no sólo que un candidato radical acompañe a Macri para ir a las PASO con una boleta única sino también que Cambiemos se abra realmente y presente listas de consenso tanto en la provincia de Buenos Aires y como en la Capital. Hay que proyectar a la alianza Cambiemos a nivel nacional y no retacearle espacios ni distritos", argumenta. No lo dice, pero da a entender que si esas negociaciones fracasaran, siempre está el la opción PASO.