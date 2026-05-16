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Localizan sin vida al montañero británico que llevaba desaparecido dos días en Picos de Europa

La nieve y las bajas temperaturas habían dificultado la búsqueda en las jornadas anteriores

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Dispositivo de búsqueda de un montañero británico desaparecido en Picos de Europa. (Junta de Castilla y León)
Dispositivo de búsqueda de un montañero británico desaparecido en Picos de Europa. (Junta de Castilla y León)

Desde el pasado jueves, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantenía activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un montañero británico desaparecido en la vertiente leonesa de Picos de Europa. El sábado por la mañana, en torno a las 11.30 horas, ha sido encontrado sin vida en la zona del canal de Moeño, cerca del lugar en el que había sido ubicado por última vez.

El aviso llegó el jueves por la tarde. El hombre, de 61 año, alertó a los servicios de emergencia de que se encontraba desorientado, cansado y con escaso equipamiento para hacer el regreso de la ruta que estaba realizando hacia la localidad leonesa de Caín, en Picos de Europa.

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El montañero pudo facilitar una coordenada aproximada de su ubicación al equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE). Aunque de forma inmediata se movilizó el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil junto a un helicóptero de rescate, el ciudadano británico no fue encontrado en ese momento.

El montañero británico desaparecido en Picos de Europa ha sido localizado este sábado en el Canal de Moeño. (Junta de Castilla y León)
El montañero británico desaparecido en Picos de Europa ha sido localizado este sábado en el Canal de Moeño. (Junta de Castilla y León)

La aeronave había aproximado a los rescatadores antes del atardecer hasta la zona próxima a la coordenada que había aportado el montañero. Desde ahí, iniciaron la búsqueda a pie durante la noche; sin embargo, pese al esfuerzo realizado, los rescatadores del GRS no pudieron localizar al desaparecido.

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Así, el CCE solicitó colaboración a la Guardia Civil, activándose el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero. El viernes, por tanto, se amplió el operativo integral de la Junta de Castilla y León, que desplegó sobre el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil. También e incorporaron al dispositivo de búsqueda efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Bomberos de la Diputación de León.

Los trabajos de búsqueda para encontrar al montañero británico desaparecido se centraron en el Canal de Moeño, ya que fue en esta zona donde el hombre de 61 indicó que se encontraba. Esta ruta es la comprendido entre Posada de Valdeón y Caín, donde finalmente ha sido localizado su cadáver.

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La búsqueda tuvo marcada por el frío y la nieve

Las condiciones meteorológicas de los días anteriores han sido, según el comunicado difundido por las autoridades, especialmente adversas. A las temperaturas mínimas por debajo de los cero grados se han sumado precipitaciones en forma de nieve de una intensidad considerable.

Finalmente, el cuerpo sin vida del montañero ha sido localizado este sábado, según el Servicio de Emergencias 112, pasadas las once y media de la mañana. Este día las condiciones meteorológicas han sido más favorables que en jornadas anteriores.

Los Agentes de la Guardia Civil se han encargado de la extracción del cadáver y su traslado al municipio leonés de Riaño, dando por concluido el dispositivo de búsqueda activado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

*Con información de EFE

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