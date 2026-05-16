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Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Después del ascenso al Blockhaus, la jornada contará con un recorrido totalmente plano, en donde tanto el ciclista del Netcompany Ineos como el del Movistar Team quieren recuperar tiempo en la general

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El corredor de Zipaquirá perdió tiempo en el ascenso al Blockhaus-crédito @eganbernal/Instagram
El corredor de Zipaquirá perdió tiempo en el ascenso al Blockhaus-crédito @eganbernal/Instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Giro de Italia 2026.

El recorrido partirá desde Chieti, y tendrá su llegada en Fermo.

12:55 hsHoy

¡Faltan 90 kilómetros para llegar a la meta!

12:39 hsHoy

Kilómetro 53: ¡Capturados! Alberto Bettiol y Filippo Ganna fueron alcanzados por el pelotón general.

12:34 hsHoy

¡Situación de carrera!

Kilómetro 108: Filippo Ganna y Alberto Bettiol siguen como líderes de la fuga. Egan Bernal y Einer Rubio siguen en el pelotón general en el grupo perseguidor.

12:21 hsHoy

¡Caída en el Giro de Italia y retiro!

Dura caída del corredor del NSN Cycling, y retiro-crédito Juan Carlos Caval/EFE
Dura caída del corredor del NSN Cycling, y retiro-crédito Juan Carlos Caval/EFE

Kilómetro 37: El suizo Fabio Christen del Pinarello Q36 Pro sufre accidente.

12:09 hsHoy

Kilómetro 27: La diferencia entre Filippo Ganna y Alberto Bettiol está cerca a los 30 segundos

12:00 hsHoy

Así va la clasificación general del Giro de Italia tras la victoria de Jonas Vingegaard en el Blockhaus

Jonas Vingegaard ganó en la llegada al Blockhaus-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Jonas Vingegaard ganó en la llegada al Blockhaus-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 30 horas, 59 minutos y 23 segundos

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 3 minutos y 17 segundos

3. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 3 minutos y 34 segundos

4. Jai Hindley (Australia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 25 segundos

5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 4 minutos y 28 segundos

6. Ben O’ Connor (Australia - Jayco Alula): a 4 minutos y 32 segundos

7. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 4 minutos y 56 segundos

8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 4 minutos y 57 segundos

9. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 7 segundos

10. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 5 minutos y 11 segundos

15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 18 segundos

38. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team) a 19 minutos y 7 segundos

11:59 hsHoy

Kilómetro 17: El australiano Jai Hindley estuvo obligado a cambiar de bicicleta.

11:55 hsHoy

Kilómetro 13: Los italianos Filippo Ganna del Netcompany Ineos (compañero de Egan Bernal), y Alberto Bettiol del XDS Astana Team son los primeros fugados del día.

11:36 hsHoy

¡Comenzó la etapa!

Kilómetro 0: Ya los corredores están en camino a Fermo.

11:35 hsHoy

Así será la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Los ciclistas afrontan los duros ascensos finales camino a Fermo durante la octava etapa del Giro de Italia 2026, una jornada clave para la clasificación general-crédito Giro de Italia
Los ciclistas afrontan los duros ascensos finales camino a Fermo durante la octava etapa del Giro de Italia 2026, una jornada clave para la clasificación general-crédito Giro de Italia

La octava etapa del Giro de Italia 2026, entre Chieti y Fermo, cuenta con 157 kilómetros y se caracteriza por un final exigente. Los últimos 60 kilómetros concentran una sucesión de muros cortos y duros, destacando el Muro di Via Reputolo, de 1,3 kilómetros al 14% de pendiente media y rampas que alcanzan el 22%.

La primera mitad del recorrido es llana y bordeando la costa Adriática, mientras que la segunda introduce la media montaña, siendo el ascenso a Capordaco, con un tramo al 18%, el penúltimo desafío antes del final. El desenlace incluye un tramo al 10% a 700 metros de la meta, lo que puede definir la etapa entre los aspirantes a la general.

Entre los favoritos figuran Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone, Lennert Van Eetvelt, Jai Hindley y Felix Gall. Christian Scaroni podría aprovechar su situación en la general para buscar la fuga, y el equipo Tudor, con Storer y Rondel, aparece como posible sorpresa. El perfil explosivo y las rampas finales anticipan diferencias entre los líderes y posibles cambios en la clasificación general.

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