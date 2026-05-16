Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Giro de Italia 2026.
El recorrido partirá desde Chieti, y tendrá su llegada en Fermo.
¡Faltan 90 kilómetros para llegar a la meta!
Kilómetro 53: ¡Capturados! Alberto Bettiol y Filippo Ganna fueron alcanzados por el pelotón general.
¡Situación de carrera!
Kilómetro 108: Filippo Ganna y Alberto Bettiol siguen como líderes de la fuga. Egan Bernal y Einer Rubio siguen en el pelotón general en el grupo perseguidor.
¡Caída en el Giro de Italia y retiro!
Kilómetro 37: El suizo Fabio Christen del Pinarello Q36 Pro sufre accidente.
Kilómetro 27: La diferencia entre Filippo Ganna y Alberto Bettiol está cerca a los 30 segundos
Así va la clasificación general del Giro de Italia tras la victoria de Jonas Vingegaard en el Blockhaus
1. Afonso Eulálio (Portugal - Bahrain Victorious): 30 horas, 59 minutos y 23 segundos
2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 3 minutos y 17 segundos
3. Felix Gall (Austria - Decathlon): a 3 minutos y 34 segundos
4. Jai Hindley (Australia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 25 segundos
5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): a 4 minutos y 28 segundos
6. Ben O’ Connor (Australia - Jayco Alula): a 4 minutos y 32 segundos
7. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro): a 4 minutos y 56 segundos
8. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 4 minutos y 57 segundos
9. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 5 minutos y 7 segundos
10. Michael Storer (Australia - Tudor Pro): a 5 minutos y 11 segundos
15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 18 segundos
38. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team) a 19 minutos y 7 segundos
Kilómetro 17: El australiano Jai Hindley estuvo obligado a cambiar de bicicleta.
Kilómetro 13: Los italianos Filippo Ganna del Netcompany Ineos (compañero de Egan Bernal), y Alberto Bettiol del XDS Astana Team son los primeros fugados del día.
¡Comenzó la etapa!
Kilómetro 0: Ya los corredores están en camino a Fermo.
Así será la etapa 8 del Giro de Italia 2026
La octava etapa del Giro de Italia 2026, entre Chieti y Fermo, cuenta con 157 kilómetros y se caracteriza por un final exigente. Los últimos 60 kilómetros concentran una sucesión de muros cortos y duros, destacando el Muro di Via Reputolo, de 1,3 kilómetros al 14% de pendiente media y rampas que alcanzan el 22%.
La primera mitad del recorrido es llana y bordeando la costa Adriática, mientras que la segunda introduce la media montaña, siendo el ascenso a Capordaco, con un tramo al 18%, el penúltimo desafío antes del final. El desenlace incluye un tramo al 10% a 700 metros de la meta, lo que puede definir la etapa entre los aspirantes a la general.
Entre los favoritos figuran Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone, Lennert Van Eetvelt, Jai Hindley y Felix Gall. Christian Scaroni podría aprovechar su situación en la general para buscar la fuga, y el equipo Tudor, con Storer y Rondel, aparece como posible sorpresa. El perfil explosivo y las rampas finales anticipan diferencias entre los líderes y posibles cambios en la clasificación general.