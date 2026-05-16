Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

El corredor de Zipaquirá perdió tiempo en el ascenso al Blockhaus-crédito @eganbernal/Instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 8 del Giro de Italia 2026.

El recorrido partirá desde Chieti, y tendrá su llegada en Fermo.