Cristina fue al Vaticano el 19 de marzo y almorzó. Una semana más tarde, el 26, miércoles de audiencia general, Francisco saludó al cuarteto que lo esperaba en el corralito de los invitados VIP. Les escuchó la invitación para ir a Ginebra y acompañarlos en la aprobación del nuevo protocolo para el trabajo esclavo. No les respondió, pero al final Francisco no fue. Un mes después, el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de la ONU dio a conocer un informe durísimo sobre los abusos a menores en la Iglesia. Ese documento —fruto de una investigación que duró seis años— afirmaba que el Vaticano había adoptado"políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos a menores y a la impunidad de los responsables", por no tomar"las medidas necesarias" para atender estos casos y proteger a los menores. No era el mejor año para que Francisco apareciese por allí.

En la edición de ese día del periódico de Vaticano, sin embargo, la comedia se remató con una referencia a la política interna de la Argentina, con la misma música de aquel adelanto de La Nación."Los representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores argentinos juntos —y destacaron juntos— han querido compartir con el Papa el compromiso unitario para una negociación salarial que se anuncia compleja", dijo L'Osservatore Romano. Ese órgano oficial publicó entonces un reportaje a Funes de Rioja, con titulares en la contratapa, que volvía a hablar de la situación del Gobierno argentino.