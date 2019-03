Nos llevaste en tu auto a San Miguel. Me pediste que tratara de ocultarme y que no mirara el camino que íbamos a hacer. Pensé: "¿Se habrá dado cuenta este curita del riesgo al que se está exponiendo?". Entonces no sabía que eras el Provincial de los jesuitas. En San Miguel me dijiste que me sacara el anillo de casado y simulara que estaba haciendo un retiro espiritual como si fuera a entrar en la Compañía […].