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‘Pasapalabra’ seguirá emitiendo ‘El Rosco’ pese a la sentencia del Supremo: “Tarda unas semanas en ratificarse”

El alto tribunal ha confirmado la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se otorga la titularidad de la prueba final a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

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Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco (Europa press)
Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco (Europa press)

‘Pasapalabra’ ha decidido continuar con la emisión del programa de manera íntegra, a pesar de la confirmación por parte del Tribunal Supremo con la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona en el conflicto sobre los derechos del formato ‘El Rosco’, la prueba final del programa. Según se ha podido saber esta tarde, el fallo del tribunal rechaza todos los recursos presentados por las partes y otorga de manera definitiva la titularidad de los derechos de propiedad intelectual de este formato a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

No obstante, desde el programa se ha confirmado a Infobae que “vamos a seguir emitiendo el programa porque la sentencia tarda unas semanas en ratificarse”. De esta forma, aunque la sentencia dictamina que ‘El Rosco’ es una obra protegida por derechos de propiedad intelectual, al reunir los requisitos de desarrollo, estructura y complejidad, Antena 3 ha decidido seguir adelante. “Lo que pase después de estas semanas... todo puede pasar porque se inicia un proceso para ver qué sucede”, explican.

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Recordemos que el reconocimiento de esta sentencia para MC&F podría acabar imponiendo altas sanciones para la productora de ‘Pasapalabra’ a modo de indemnización por daños. Aunque lo que más preocupa a sus espectadores sería el cese del programa si la emisión de la última prueba, sin autorización, persiste. Esta batalla legal también la perdió Mediaset, cuando el concurso se emitía en Telecinco, y que acabó cuando perdió los derechos del formato frente a la empresa británica ITV.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Una diferencia clara con la lucha de Telecinco

Las disputas por los derechos de ‘El Rosco’ tienen su origen en 1999, cuando la sociedad Einstein llegó a un acuerdo con ITV para adaptar el programa británico ‘The Alphabet Game’ a lo que fue ‘Passaparola’. No obstante, más adelante Einstein añadió una prueba final llamada Ruota finale, basada en el formato 21x100 de MC&F. El éxito del concurso hizo que las televisiones de otros países también la adoptaran, incluyendo la versión española.

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Sin embargo, el conflicto se intensificó cuando ITV sostuvo que, por su acuerdo con Einstein, poseía todos los derechos sobre cualquier adaptación del formato, incluyendo pruebas como ‘El Rosco’. El Tribunal Supremo rechazó esta postura y determinó que ‘El Rosco’ constituye una obra original y protegida de manera individual por MC&F, por su estructura, diseño y funcionalidad, según la resolución.

Manu, finalista de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)
Manu, finalista de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, el tribunal ha señalado una clara diferencia entre la sentencia actual y la de 2019, que prohibió la emisión de Pasapalabra en Telecinco. Aunque ambas decisiones abordan la protección independiente de ‘El Rosco’ como obra intelectual, los litigantes varían: en este caso, el conflicto es entre Atresmedia y MC&F, mientras que en 2019 fue entre Mediaset España e ITV. Esto no quiere decir que se pierda la firmeza de la sentencia anterior.

Por el momento, una vez se ratifique la sentencia, Atresmedia debería dejar de emitir ‘El Rosco’, al confirmar que los derechos de esta prueba final pertenecen a MC&F. Además de tener que indemnizar con 50.000 euros a los titulares de los derechos.

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