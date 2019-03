4.-El voto económico no va a ser decisivo salvo que haya un colapso económico, que no es muy probable. Va a ser un voto de rabia. Va a ser un voto antiperonista de un lado y antimacrista del otro. No va a ser republicanismo contra populismo. Es peronismo contra antiperonsimo. Va a ser el mismo voto de siempre desde hace 70 años. Va a ser así si Cristina es candidata. La candidatura de Cristina es la condición necesaria para que Cambiemos tenga viabilidad electoral. Si Cristina no se presenta es condición suficiente para que Cambiemos pierda. Así que Cambiemos le debe su posibilidad de reelección no solamente a lo bien que hace sus discursos si no a que esté Cristina enfrente.