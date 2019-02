Este viernes el presidente abrirá la sesione ordinarias de 2019. "Nuestra principal preocupación es que no se suele rendir cuentas sobre el Plan de Gobierno y creemos que esto se va a repetir. El año pasado no hizo referencia a los 8 objetivos y las 100 prioridades de desarrollo (están en el informe del 2017) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el gran acuerdo macro que firmó internacionalmente nuestro país. En general no se volvió a usar para ver cómo avanzan los objetivos", explicaron desde CIPPEC a Infobae.