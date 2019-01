— No lo sé, la verdad que no lo sé. Hasta ahora como he dicho el PRO no se ha mostrado muy proclive a eso no solo en la Ciudad de Buenos Aires, no lo ha hecho en Santa Fe, tiene esta discusión en Córdoba. Hay un montón de distritos donde aparentemente no le gusta mucho la competencia. Yo soy un ferviente defensor de las PASO porque creo que es la manera de abrir los partidos, acercar a la gente a distintas candidaturas, que haya más posibilidades. En lugar de que te vengan con el menú fijo entrar a la cocina y armar el menú. De hecho no tendríamos el gobierno que tenemos si no hubiera habido PASO. Cambiemos no podría haber sido gobierno sin las PASO. Entonces yo siempre creo eso. Y creo dos cosas adicionalmente: que en una coalición más allá de los gustos deben existir reglas de competencia. Y que nadie le puede decir al otro en una coalición no se compite, porque esa no es la naturaleza de una coalición.